Da Ottaviano a Palma Campania, passando per San Gennaro Vesuviano, Nola e San Paolo Belsito. Un inseguimento lunghissimo, nel cuore della notte e nel bel mezzo dell'emergenza da coronavirus. Lo hanno portato a termine i carabinieri di Ottaviano, successivamente aiutati dai colleghi del nucleo radiomobile di Nola, che hanno arrestato un 38enne, già noto alle forze dell'ordine, residente nella cittadina vesuviana.

L'uomo, che ora si trova ai domiciliari, la notte scorsa all'altezza di via Giuseppe Di Prisco si è fermato con la sua Wolkswagen Polo nei pressi di alcuni esercizi commerciali, scrutandoli con attenzione. I carabinieri se ne sono accorti e si sono avvicinati per capire le sue intenzioni, ma lui è fuggito via. A quel punto è iniziato l'inseguimento: lui procedeva a tutta velocità, ma i militari sono riusciti a tallonarlo. Il 38enne ha percorso lunghi tratti contromano, ha impegnato incroci ad alta velocità ma i carabinieri ce l'hanno fatta a stargli sempre dietro. Da Ottaviano si è spostato a San Gennaro Vesuviano e da lì è passato per Piazzolla di Nola fino a San Paolo Belsito.

A Palma Campania la svolta: l'uomo incrocia un'auto del nucleo radiomobile della compagnia di Nola che viene dalla corsia opposta. Il carabiniere che sta alla guida riesce a sterzare in tempo e ad evitare lo scontro frontale e si unisce all'inseguimento. Nel frattempo la Polo del balordo perde due pneumatici, che esplodono durante la corsa. Lui continua a scappare, ma all'altezza di via Trieste deve prendere atto che non riesce più a seminare le forze dell'ordine che, imperterrite, lo continuavano a pedinare. Ieri mattina si è svolta anche la convalida del fermo: il giudice del tribunale di Nola ha confermato l'arresto ma ha disposto che il 38enne possa scontare la carcerazione presso la sua abitazione.

Nei prossimi giorni l'uomo risponderà ai giudici nel corso dell'interrogatorio di garanzia. In modo particolare, potrà spiegare per quale ragione si trovava, di notte, in mezzo alla strada. I carabinieri ipotizzano che l'uomo avesse deciso di portare a termine un furto in un negozio. In ogni caso non poteva stare in strada né, tantomeno, avrebbe potuto evitare di fermarsi all'alt delle forze dell'ordine. Invece ha provato a sfuggire al controllo e al posto di blocco, non esitando a scappare. I carabinieri sono stati tenaci e non si sono fermati fino a quando non sono riusciti a bloccarlo e a far scattare le manette ai suoi polsi.

