Ottaviano, ripristinato il servizio notturno su auto medica per i malati di Covid

Il Comune di Ottaviano, in provincia di Napoli, ripristina il servizio notturno - già sperimentato durante la fase più difficile dell'emergenza - di auto medica per i positivi al covid della città che hanno bisogno di assistenza. Sarà attivo da sabato 15 gennaio, tutti i giorni dalle 20 alle 8 del mattino.

E' sufficiente telefonare al numero 3393358440 e un'auto medica, con personale specializzato, fornirà l'aiuto necessario. Ad annunciarlo è il sindaco Luca Capasso, che spiega: «Rispondiamo così alla sempre più crescente richiesta di assistenza dei tanti positivi residenti a Ottaviano. Rispondiamo con iniziative concrete, come sempre abbiamo fatto da quando è in corso questa maledetta emergenza. Desidero ringraziare il consigliere delegato alle politiche sociali, Ferdinando Federico, per l'impegno costante».