Lasciato in overdose davanti all'ospedale, senza scampo 23enne napoletano

Mercoledì 3 Aprile 2019, 16:52

L'avrebbero abbandonato in overdose davanti all'ospedale Loreto, quando ormai per il giovane non c'era scampo. È il destino a cui è andato incontro un 23enne originario di San Giorgio a Cremano, «scaricato» poco prima di mezzogiorno presso l'ingresso della struttura di via Amerigo Vespucci a Napoli. Quando i sanitari hanno preso contezza della situazione, tuttavia, non c'era già più nulla da fare.Immediata la chiamata ai carabinieri, intervenuti poco dopo sul posto per identificare il ragazzo e effettuare i primi accertamenti del caso. Le immagini della sorveglianza video mostrerebbero una Fiat Panda bianca con almeno tre passeggeri arrivare a tutta velocità davanti all'ospedale. Pochi secondi, il 23enne lasciato sul marciapiede senza premura, poi la fuga in direzione Napoli. Ora la palla passa inevitabilmente agli investigatori, con le indagini già partite per rintracciare gli occupanti del veicolo.Nel frattempo le autorità hanno anche provveduto ad avvisare la famiglia della vittima, giunti poco dopo al Loreto Mare. Attimi di tensione in corsia, con i parenti che avrebbero preferito riportare fin da subito la salma a casa e i sanitari che hanno dovuto insistere per far rispettare il sequestro da parte del pm. Ordinata dal magistrato anche l'autopsia sul cadavere: l'esame avrà il compito di stabile, oltre alle cause, anche l'ora esatta del decesso.