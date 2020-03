Virus, anche dalla Campania i pacchi solidali dei cinesi per la Lombardia

La comunità cinese in Campania scende in campo «contro il Coronavirus» con donazioni negli ospedali italiani. Sono partiti oggi i primi pacchi con dispositivi di protezione da consegnare nei vari presidi che hanno accolto il gesto volontario e gratuito della comunità orientale che dopo la serrata delle attività commerciali, in via precauzionale, ha creato una rete di collaborazione per «sostenere l’Italia nelle azioni umanitarie».



«Abbiamo a disposizione risorse che consistono in scorte di mascherine e altri dispositivi - spiega Wu Zhiqiang portavoce della comunità cinese a Napoli - vogliamo donarle a tutti coloro che si trovano in difficoltà nel reperirle, soprattutto strutture ospedaliere e abbiamo lanciato questa disponibilità anche per Napoli». Per il momento però le spedizioni sono state realizzate per la maggior parte al Nord, dove anche l'unità di crisi della Regione Lombardia ha accolto le donazioni.



«La comunità cristiana evangelica cinese di Pompei e la comunità cinesi residenti ha donato 900 indumenti protettivi e 500 guanti protettivi dal valore totale di 3893.00 euro-sottolinea Wu- questi materiali, destinati all’Unità di Crisi della Regione lombarda per la prevezione contro Nuovo Coronavirus, sono conformi agli standard qualitativi, con la validità superiore a 1 anno». Una seconda donazione in partenza, riguarda 300 indumenti protettivi per un valore totale di 1295.00 Euro, destinati all'Ospedale Santo Stefano di Prato per il reparto di Malattie Infettive.



«Dopo l’evolversi dei contagi del virus in Italia ed Europa, la comunità cinese ha creato una rete di volontariato in modo autonomo e senza nessuna indicazione istituzionale, impegnando in modo spontaneo le proprie risorse e mezzi si legge nella nota del Sindacato Nazionale Cinese a Napoli - noi da Napoli e dalla Campania ci siamo messi in contatto e stiamo lavorando in sinergia con le regioni più colpite dal Coronavirus al Nord Italia, formando una Rete unica e superando i confini di comuni e stati e continenti».



In Cina, fa sapere Wu, questo modo di agire viene chiamato “Gioventù calda di cuore ”. «Abbiamo saputo della mancanza di materiali e di protezioni e ci siamo impegnati con una raccolta di fondi per acquistare i materiali che sono arrivati a Napoli oggi e abbiamo cominciato già a spedire - conclude Wu- crediamo nella solidarietà e dobbiamo essere uniti per combattere questo virus» © RIPRODUZIONE RISERVATA