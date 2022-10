Pace, al Plebiscito anche i volontari dell'associazione “Un farmaco per tutti”

In piazza per la pace al Plebiscito c'era anche, tra gli altri, l'associazione “Un farmaco per tutti” che da tempo è impegnata nella raccolta di farmaci per le fasce deboli e, negli ultimi mesi, per la raccolta di medicinali da inviare in Ucraina.

«Mantenere sempre alta l’attenzione ci riporta al realismo e alla concretezza delle difficoltà in cui siamo immersi. I problemi del mondo non sono genericamente del mondo ma appartengono a ciascuno di noi, ad ogni singolo» dichiara Vincenzo Santagada, presidente dell’associazione “Un farmaco per tutti” i cui volontari erano tutti presenti in piazza con i codirettori del progetto.