Castellammare, il pacemaker più piccolo del mondo impiantato su 84enne

È poco più grande di una pillola, pesa 2 grammi e ha una durata media di 12 anni. Per la prima volta al San Leonardo di Castellammare impiantato il pacemaker più piccolo al mondo. La paziente è una donna di 84 anni, affetta da fibrillazione atriale cronica a bassa risposta ventricolare che grazie alla microcapsula avrà un'aspettativa di vita maggiore. L'equipe che ha eseguito l'intervento è guidata dal primario Fabio Minicucci e dai medici Giovanni Russo e Mario Volpicelli con la collaborazione dell'infermiere Enrico Zingone. «Si tratta di un sistema di stimolazione cardiaca particolarmente innovativo - spiega il dottor Minicucci - grazie a questo intervento mininvasivo, che riduce in maniera drastica le complicanze rispetto ad un impianto di tipo tradizionale, il paziente non sarà più esposto al rischio di bradicardie potenzialmente minacciose per la vita e di sincope».

Il pacemaker misura poco più di 2 centimetri, un decimo della grandezza di un dispositivo convenzionale, non ha fili e l'intervento stesso è meno invasivo. «Viene impiantato direttamente nella cavità cardiaca ventricolare destra aggiunge Minicucci attraverso la vena femorale e, una volta posizionato, il sistema è ancorato al cuore attraverso piccoli ganci appositamente progettati ed emette impulsi elettrici in grado di regolarizzare il battito cardiaco attraverso un elettrodo posto sul dispositivo. A differenza delle tradizionali procedure non necessita di alcun filo o elettrocatetere di connessione. Inoltre non richiede incisioni sul torace né la creazione di una tasca sottocutanea in sede prepettorale, eliminando così il rischio di potenziali complicanze, soprattutto infettive, legate alla procedura tradizionale».

Nessuna cicatrice e nessun taglio per la paziente ricoverata al terzo piano del nosocomio stabiese e dimessa appena 48 ore dopo l'intervento. Il decorso post-operatorio prevede infatti una mobilizzazione, dopo circa dodici ore dal termine dell'intervento, ed una dimissione precoce, avvenuta nel caso della paziente stabiese, a due giorni dall'ingresso in sala operatoria. «Non si tratta di un intervento chirurgico vero e proprio - spiega Russo - si procede infatti attraverso la vena femorale, in anestesia locale e blanda sedazione, e si risale con un dispositivo che contiene il pacemaker, lo si orienta nel ventricolo cercando la posizione più adatta e lo si rilascia nel sito d'ancoraggio. Questa procedura non provoca cicatrici ma soltanto una piccola incisione all'inguine. Inoltre, grazie alle dimensioni ridotte ed all'assenza di elettrocateteri, il pacemaker risulta invisibile sul corpo del paziente».