CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Settembre 2018, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Susy MalafrontePioggia di milioni di euro dai privati per riqualificare la via dei turisti da Pompei ad Ercolano. Un magnate americano, David W. Packard, dopo i 20 milioni di dollari destinati al recupero e alla salvaguarda dell'antica Herculanem, ora è pronto a firmare un assegno da 41 milioni di euro per valorizzare la buffer-zone, l'area esterna ai siti archeologici, e renderla accogliente e funzionale sotto l'aspetto turistico. Ad annunciare in anteprima la volontà di Mr Hp è stato Mauro Cipolletta, direttore generale del Grande Progetto Pompei, nel corso dell'audizione che si è svolta ieri in Senato.