Padel, campi abusivi sequestrati tra Posillipo e la discesa di Coroglio

Mille metri quadri da trasformare in campi da padel, lo sport del momento. A Posillipo, all'altezza della discesa di Coroglio, l’iniziativa ha attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno avviato degli accertamenti e rilevato che le due aree in costruzione, all’interno di un istituto scolastico, non erano autorizzate. Una situazione confermata dai tecnici del servizio anti-abusivismo e condono edilizio del comune di Napoli, chiamati a effettuare un sopralluogo. Il committente dei lavori, un 31enne napoletano, è stato denunciato mentre l’intera superficie posta sotto sequestro.

