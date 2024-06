Venticinque milioni di praticanti nel mondo, sei milioni in Spagna, un milione e mezzo in Italia con 10mila campi sparsi lungo lo stivale. È il padel, nato da una esigenza tutta personale di un imprenditore statunitense che sta diventando uno degli sport con maggior percentuale di crescita al mondo. Nella soleggiata Acapulco degli anni 60 Enrique Corcuera, un milionario con un’insaziabile amore per il tennis ma con uno spazio esterno limitato, divenne involontariamente un pioniere.

Corcuera, infatti, progettò un campo da tennis compatto, delimitato da mura, per fruire del suo sport preferito nel comfort domestico, riducendo al minimo le interruzioni e il problema delle palline smarrite e inventò il padel. Napoli è la seconda provincia italiana per numero di club (139) e presenta più di 300 campi da padel. E Napoli si tuffa nel futuro dal 22 al 24 novembre, grazie a Padelness, un progetto straordinario ideato da Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco che unisce i mondi del padel e del fitness.



Alla Mostra d'Oltremare un programma vasto e stimolante. Padelness è un esempio virtuoso di turismo sportivo con un main partner di prestigio, Frecciarossa, che promuoverà la tre giorni in programma alla Mostra d’Oltremare a bordo dei treni e nelle stazioni di tutta Italia e con l’agenzia di viaggi Planet Travel, che, in rete con altre agenzie e tour operator, coordinerà soggiorni Padelness in città.

Padelness coinvolge realtà importanti come Les Mills (leader mondiale nel fitness di gruppo), Rex (community internazionale di imprenditori e Ceo che opera nel campo dell’innovazione fitness) e Padel Mixto (che fa giocare le persone con disabilità). Padelness occuperà i padiglioni 4 (fitness e al wellness), 5 (due campi di padel per tornei ed esibizioni anche con ex calciatori di serie A) e 6 (tre campi di padel per clinic con maestri italiani, spagnoli e argentini) della Mostra d’Oltremare e, in altri spazi, saranno allestite zone relax e intrattenimento.



Dalla Spagna arriveranno i maestri/giocatori provenienti dai circuiti WPT. Padelness proporrà anche un calendario di convegni e conferenze con cui verranno esplorate tematiche importanti sia dal punto di vista imprenditoriale, finanziario e manageriale. L'Expo servirà per far incontrare produttori e appassionati.

Il Padel, come ricordato dall'assessore allo sport Emanuela Ferrante, è stato inserito dal Coni nel programma di Napoli Capitale Europea dello sport 2026 e la partnership con Frecciarossa rende l'evento un ulteriore esempio di turismo sportivo come sottolineato dall’assessore al ramo Teresa Armato nella conferenza stampa di presentazione alla quale ha preso parte il sindaco Gaetano Manfredi con il consigliere delegato Mostra d’Oltremare Maria Caputo e il direttore Business Alta Velocità di Trenitalia Pietro Diamantini. «A Napoli - le parole di Manfredi - c’è un movimento importante per cui anche la nostra città ha bisogno di infrastrutture per il Padel e stiamo lavorando perché ciò avvenga. Abbiamo ottimi rapporti con la Federazione e questa fiera sarà l’occasione ancora di più per impegnare l'amministrazione della città in questa direzione».