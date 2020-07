Napoli: padre, madre e sei bambini rischiano di finire in strada. «Chiediamo una casa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani sarà messo per strada e teme per la sua famiglia ed i suoi sei bambini. Una storia complessa quella di Antonio che lo scorso ottobre, dopo aver lasciato il suo vecchio appartamento, si ritrova senza casa e con una famiglia a cui badare. Per questo motivo occupa abusivamente un alloggio di proprietà dell’arciconfraternita dei Pellegrini che, tra meno di 24 ore, dovrà essere sgomberato. Antonio però sa di essere in torto e proprio per questo ha chiesto più volte un contratto regolare. Ma sino ad ora non gli è stato concesso.«Faccio il muratore – dice – e sono in regola. Non chiedo altro che rimanere in questo alloggio e pagare quello che devo. Ho cercato altro, ma non ho trovato nulla che possa soddisfare le esigenze di una famiglia composta da otto persone. Sono cosciente aver commesso una azione illegale, ma chiedo ugualmente di essere regolarizzato per non trovarmi in strada con sei bambini minorenni».Una storia complessa che ha coinvolto gli altri abitanti del quartiere che domattina si faranno trovare in strada. Tutti pronti a supportare la causa di Antonio a cui, da parte degli assistenti sociali, è stata proposta anche una casa famiglia per tutelare i suoi figli.«Siamo coinvolti tutti – afferma Salvatore Iodice del Comitato diritto all’abitazione – e stiamo facendo il possibile per aiutare questa famiglia. Ci rendiamo conto dei problemi che vivono entrambe le parti in causa e quello che chiediamo è che si trovi una soluzione. A questi ragazzini non serve una casa famiglia, ma una casa per la famiglia. Non è possibile separare sei bambini dai propri genitori. E’ inaccettabile e ci batteremo affinchè questa ipotesi non diventi realtà».