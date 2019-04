Napoli, pakistano accoltellato nella notte, caccia a tre aggressori

Giovedì 11 Aprile 2019, 13:16

Un 30enne di origini Pakistane é ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato accoltellato questa notte. L’uomo, assistito all’ospedale Loreto Mare, è stato colpito mentre si trovava nella zona di Porta Capuana dove è stato aggredito con un fendente all'addome che gli ha procurato anche lesioni interne.Sulla dinamica dell'accoltellamento sono in corso le indagini della polizia che ora dà la caccia a tre persone coinvolte nell’aggressione. La vittima, residente poco distante dal luogo del ferimento, era stato contattato da un suo connazionale in difficoltà per l'intrusione di alcune persone nel suo negozio.Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti intorno alle 23.30, l'amico della vittima, un 32enne anche lui del Pakistan, avrebbe chiesto aiuto per difendersi da un gruppetto di persone che introducendosi nel suo negozio di alimentari, avevano cominciato a rubare cibo e bottiglie di alcolici. Le tre persone, due uomini e una donna apparentemente dell'est, avevano tentato di fare razzia nel negozio e, successivamente alla reazione del proprietario che aveva cercato di fermarli, era scoppiata la colluttazione.A quel punto, il negoziante aveva telefonato all'amico che per difendere il connazionale, è stato accoltellato. Un'altra persona è stata coinvolta dopo il ferimento, perché il gruppetto di ladri violenti si è introdotto in un secondo negozio vicino quello di alimentari in piazza Capuana. Anche in questo caso, i tre hanno cominciato a derubare il locale di liquori e bibite aggredendo la proprietaria, una 33enne ucraina.La donna è stata malmenata ed anche il negozio è stato danneggiato durante la pesante colluttazione intervenuta fino a che i tre sono fuggiti via con la merce. Sul posto sono giunte le volanti del Commissariato di Polizia Vicaria Mercato che hanno proceduto anche ai sopralluoghi per ricercare videosorveglianza nella zona. Entrambi i negozi dove sono avvenute le aggressioni, infatti, non hanno telecamere ma gli agenti hanno setacciato le varie attività della zona per ricostruire eventuali movimenti del gruppetto di aggressori grazie alla videosorveglianza esterna di alcuni negozi.