Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:30

Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Cesare Rosaroll.I poliziotti, grazie al fiuto di “Kira” e “Nora”, cani antidroga dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno rinvenuto 4,6 kg di bulbi di papavero da oppio custoditi in un borsone nascosto in una controsoffittatura del locale.Nel negozio, gli agenti hanno fermato Adnan Dastgir Khan, pakistano di 39 anni, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.