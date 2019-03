CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 16 Marzo 2019, 07:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi mesi dal via alle Universiadi, lo screening sugli impianti sportivi napoletani non è tranquillizzante. Torna d’attualità l’argomento Palabarbuto, uno dei campi di basket prescelti per la manifestazione internazionale. La struttura di viale Giochi del Mediterraneo è stata chiusa a novembre per un restyling che riguarda rifacimento di parquet e spogliatoi, impermeabilizzazione del tetto, impianto di illuminazione e riapertura della tribuna alta, da tempo chiusa al pubblico, che vuol dire anche adeguamento delle misure di sicurezza. Lavori che sarebbero dovuti partire in estate, limite poi spostato in avanti un paio di volte, passando infine da settembre a novembre.STRADA IN SALITAE oggi ad un’analisi delle parti esterne (quelle interne non possono essere visionate perché l’area è cantierabile) scatta l’allarme. Non per le Universiadi, i cui impianti vanno consegnati per fine maggio, ma per il Napoli Basket. La possibilità che il club, così come preventivato, possa rientrare in tempo per i playoff di B (data d’inizio 28 aprile) pare più che remota. Il ritorno a casa della società azzurra inizialmente era previsto per fine marzo, con possibilità di uno slittamento di un mesetto. Ma a meno di 45 giorni dal via alla post season, sembra davvero impossibile che ciò possa avvenire. Il sindaco de Magistris è stato in visita al cantiere due giorni fa, assieme al capo di gabinetto Attilio Auricchio e al commissario per le Universiadi Gianluca Basile: «Ho visto un ottimo avanzamento dei lavori, con una Scandone davvero bellissima ed un Palabarbuto che sarà molto funzionale», ha detto, senza però accennare ad alcuna data.