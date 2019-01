Lunedì 28 Gennaio 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato San Paolo hanno denunciato in stato di libertà un giovane di 16 anni per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti.Sabato sera in via Barbagallo nel corso di servizi predisposti per il concerto di Calcutta al Palapartenope, cui partecipavano numerosissimi giovani, il cane antidroga della Polizia di Stato ha focalizzato il suo fiuto su uno di loro: il 16enne.Quest’ultimo è stato trovato in possesso non solo di circa 6 grammi di marijuana ma anche di due coltelli a serramanico, uno della lunghezza totale di 21 cm l’altro di 20.Il giovane proveniente dal Casertano è stato pertanto denunciato ed affidato ai genitori.