Martedì 9 Aprile 2019, 16:58 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 17:06

Palastadera, ultimo atto. Per l’impianto situato in uno dei più importanti assi viari di collegamento tra il centro e la parte orientale della città non sembra esserci pace. I residenti della zona hanno denunciato le condizioni di estremo degrado che attanagliano ormai da due lunghi anni la struttura che a pieno regime ospitava circa 500 atleti e che era vista da tutti come un vero e proprio faro di legalità e sviluppo in una zona particolarmente disagiata della città. Le erbacce hanno colonizzato quasi del tutto i marciapiedi e all’interno dei cancelli sbarrati vengono quotidianamente sversate grosse quantità di rifiuti che, a loro volta, hanno creato terreno fertile per la proliferazione di folte colonie di ratti. Proprio la presenza dei ratti, unita al cattivo odore e alla preoccupazione per la tenuta della struttura ormai da due anni senza manutenzione, al centro delle preoccupazioni dei residenti.La notizia della chiusura del Palastadera nel 2017, arrivata come un fulmine a ciel sereno per chi frequentava l’impianto, provocò ampi fermenti di rivolta tra i cittadini. A suo tempo fu spiegato ai residenti che, a causa della mancanza di una Scia antincendio, la struttura sarebbe stata chiusa per poche settimane. Giusto il tempo di consentire al Comune di Napoli – proprietario dell’impianto – di produrre le certificazioni necessarie e mettere in regola gli spalti. In realtà dietro la chiusura dell’impianto si celava un braccio di ferro tra il Coni, le associazioni sportive che occupavano la struttura in “deroga” – le concessioni erano ufficialmente scadute nel 2012 – e la Municipalità guidata all'epoca da Armando Coppola che chiedeva di subentrare nella gestione dell’impianto con lo scopo di valorizzarlo.Ormai del glorioso palazzetto dello sport, inaugurato nel 1998, non resta più niente. Le attrezzature sportive sono state asportate e oggi gli interni sono diventati terreno di “contesa” tra le colonie feline e le enormi colonie di ratti che infestano la struttura e provocano non pochi grattacapi ai cittadini. Tutta l’area orientale della città è da sempre interessata da fenomeni di allagamenti degli scantinati – si dice che da queste parti scorra nel sottosuolo il fiume Sebeto imbrigliato dall’urbanizzazione selvaggia della città – fenomeno di cui il Palastadera non è esente. I parcheggi sotterranei, infatti, per ovviare al problema degli allagamenti erano provvisti di un sistema di pompe idrovore che contribuivano a tenere all’asciutto le fondamenta dell’edificio. Con la chiusura dell’impianto, però, le pompe si sono fermate e l’area che ospitava i garage si è trasformata in un lago maleodorante.Il Comitato di scopo “La Stadera” si sta battendo da anni per ottenere una interlocuzione con il Comune di Napoli e con le istituzioni locali sul futuro del Palastadera. «I cittadini di questa zona si sono visti privare di un impianto sportivo fondamentale per lo sviluppo di questa zona – spiega Salvatore Cinque – spesso ci si chiede se fiction come Gomorra facciano male alla città, noi crediamo che situazioni come queste, che vedono la cittadinanza, e in particolare i bambini, privati di un luogo dove fare sport al riparo dalle tentazioni della strada sia il vero male che affligge la nostra città».