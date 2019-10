A tre mesi dall'importante evento internazionale delle Universiadi, che ha portato in città migliaia di atleti da ogni parte del mondo, il Palavesuvio è di nuovo nell'oblio. Il verde della mega-struttura sportiva di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, è nel pieno degrado da tempo. Uno spettacolo orrendo che stona con l'attenzione ottenuta nelle settimane scorse e dopo che sono state spese cifre importanti per il recupero di parte di uno dei «templi dello sport» in città.



Nessuno si occupa della manutenzione degli spazi verdi che circondano le singole palestre dove sono tornati, dopo i complessi lavori di restyling, piccoli e grandi campioni. Come ben visibile dall’esterno, le sterpaglie ricoprono le pareti sia della palestra più grande che delle altre due accanto.

Nel pieno degrado restano anche le aiuole immediatamente a ridosso della struttura. Basta imboccare via Luigi Napolitano per rendersi conto che gli spazi sono infestati da fittissimi rovi e il canale di raccolta dell'acqua piovana è zeppo di qualsiasi tipo di rifiuto, tra cui qualche ingombrante.



Una buona porzione di verde risulta affidata a un privato che ha aderito all'iniziativa "Adotta un'aiuola" del: dopo l'intervento realizzato pochi giorni prima l'inizio delle competizioni sportive e nonostante i cartelli pubblicitari, gli spazi non risultano curati. Ancora peggio le aiuole del Palavesuvio che affacciano su via Dorando Pietri: ai rovi e alle sterpaglie si aggiungono gli alberi ad alto fusto che necessitano di potatura e manutenzione.

Decine e decine i metri quadri di verde lasciati all'incuria. Lo stesso marciapiede nei pressi dell'ingresso alle palestre è zeppo di rifiuti: foglie, deiezioni canine e cartacce testimoniano il mancato spazzamento in zona e, ovviamente, la poca civiltà di qualche cittadino. Lo stesso marciapiede è utilizzato come parcheggio in modo improprio.

Nessun intervento sul verde nonostante le segnalazioni. La competenza per le aiuole esterne è della VI municipalità mentre degli alberi ad alto fusto si occupa il Servizio Verde del Comune di Napoli. Per gli spazi a verde interni, invece, resta il dubbio: fino a poco prima dei lavori per le Universiadi era uno degli affidatari del complesso sportivo a occuparsi della gestione. Tra mancata programmazione e scarse risorse a disposizione questi e altri spazi sono destinati a restare così ancora per molto.

