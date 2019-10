Palazzine abusive nel Napoletano: scatta la demolizione, la rivolta dei residenti

Anche per abbattere una palazzina, non solo per costruirla, evidentemente va aperto un cantiere. E il cantiere per buttare giù le case di via Panoramica, a Terzigno, dove vivono 14 famiglie che 17 anni fa le hanno acquistate senza sapere che fossero abusive, si aprirà l'11 novembre. O almeno: da quella data ogni giorno potrebbe essere buono. Lo hanno comunicato i rappresentanti della Prefettura al sindaco Francesco Ranieri, nel corso dell'ultimo tavolo tecnico che si è tenuto proprio per discutere della questione. Il tanto temuto conto alla rovescia, dunque, è iniziato: circa sessanta persone potrebbero trovarsi in mezzo a una strada nel giro di un mese o poco più. Dalla Prefettura, infatti, hanno chiesto al Comune di Terzigno di trovare soluzioni per i futuri sfollati di via Panoramica, ma l'ente non ha soldi, né li ha ricevuto dal governo centrale nonostante le richieste d'aiuto. Disperati ma anche molto determinati, i condomini ieri hanno fatto visita al presidente del Parco Vesuvio, Agostino Casillo, prima che si tenesse il direttivo nella sede di Palazzo Mediceo, ad Ottaviano. Con Casillo c'erano anche diversi sindaci dei Comuni dell'area protetta: Ranieri di Terzigno, Luca Capasso di Ottaviano, Ciro Buonajuto di Ercolano. Tutti hanno ascoltato con attenzione le parole dei manifestanti ed il loro grido di dolore, ma i margini di manovra sono sempre più stretti.



«Dal punto di vista amministrativo possiamo fare ben poco», ha spiegato Casillo, che comunque con Capasso e Buonajuto ha espresso la sua solidarietà alle famiglie. Del resto, le ruspe si muoveranno proprio con i soldi del fondo per gli abbattimenti della case abusive in dotazione al Parco Vesuvio: ci vorranno 800mila euro, già stanziati. Ma si tratta di una voce rimpinguata dal ministero dell'Ambiente, che serve proprio a contrastare gli abusi edilizi. Il fatto è che le 14 famiglie non sapevano di essere abusive: quando hanno stipulato i contratti c'era una licenza edilizia, revocata successivamente senza che nessuno lo comunicasse a loro. Ben cinque notai hanno firmato i vari rogiti e la stessa Cassazione, nella sua ultima sentenza, ha riconosciuto la buona fede dei condomini, confermando tuttavia l'ordine di demolizione. Loro non si arrendono e chiedono l'intervento della Stato. Hanno più volte fatto appello a Mattarella ed hanno chiesto a vari parlamentari di far passare un emendamento nelle varie finanziarie, decreti fiscali, mille proroghe in grado di sanare la loro situazione. Hanno incassato promesse di impegno bipartisan, ma finora nulla li ha ancora salvati dalla prospettiva di vedere le loro case abbattute.



L'ultimo ad appassionarsi alla vicenda è stato Matteo Richetti, il deputato di Siamo Europei: «Ma è assurdo che dobbiamo prenderci l'appoggio di un parlamentare toscano senza che i campani siano riusciti ad ottenere risultati, finora», spiegano i rappresentanti delle famiglie. Da tempo, dalle parti delle palazzine di via Panoramica, girano anche le forze dell'ordine. Allertati anche psicologici ed assistenti sociali per i bambini, gli anziani e i disabili. Tutti atti propedeutici all'arrivo delle ruspe, anche se i sessanta residenti sperano in un salvataggio last minute: «Finora non abbiamo mai fatto gesti eclatanti, abbiamo avuto rispetto delle istituzioni. Ma siamo pronti a tutti pur di salvare le nostre case. Non possiamo dormire sotto i ponti».

Ultimo aggiornamento: 08:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA