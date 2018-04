Lunedì 2 Aprile 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori procedono, il restauro dell'antico Palazzo sembrerebbe bene avviato anche se in alcuni periodi si va avanti a singhiozzo: «È da qualche giorno che invece vedo in giro parecchi operai, hanno lavorato pure di sabato. Ogni tanto però spariscono, poi tornano: sono mesi che si va avanti così». Il professore Massimo Ricciardi, docente di botanica in pensione, con l'erede dei d'Avalos che occupa il lato sinistro - è l'unico residente nell'ala destra dello storico edificio di via dei Mille 48 in un appartamento che comprò molti anni fa direttamente dalle mani del principe, suo cugino: «Mai avrei pensato che dopo aver pagato quello che gli dovevo, per farmi riconoscere il diritto di proprietà mi sarei dovuto rivolgere a un giudice che ha dovuto darmi ragione. È andata così, pazienza. Piuttosto sono curioso di vedere come andrà a finire la storia con suo figlio».«Suo figlio» risponde al nome di Andrea, circa quarant'anni, musicista come il padre, il principe Francesco, morto nel 2014, compositore e direttore d'orchestra. Andrea è l'unico erede di quel che resta dei beni di famiglia. Occupa il piano nobile, circa tremila metri quadrati, dove vive con l'anziana madre, senza alcuna intenzione di andar via da lì. «E invece dovrebbe - spiega meglio il professore Ricciardi - se non lascerà l'appartamento quando la ristrutturazione per la parte dell'edificio che dà sul vicolo laterale sarà ultimata, non si potrà procedere al resto. E il palazzo cadrà a pezzi più di quanto non sia già accaduto».Impossibile parlare con il figlio del principe: Andrea d'Avalos non risponde al telefono e nemmeno al citofono, raramente si vede in giro e soprattutto - aggiunge il professore - «levatevi dalla testa che se andrà tanto facilmente». Se d'Avalos non parla - ma ha scritto una lettera al ministro Franceschini perché blocchi il progetto che, secondo lui, sta distruggendo un'opera d'arte - lo fa il suo avvocato, Paolo Di Martino: «Fino a quando non avrà quello che la Vasto srl gli deve, non credo che sarà disponibile a lasciare l'appartamento. Si tratta di nove milioni di euro che una sentenza gli ha accordato». Fin qui l'avvocato del figlio del principe che preferisce non aggiungere altro.Dal canto suo la Vasto srl, attuale proprietaria del palazzo che fa capo ai figli dell'ingegnere Corrado Ferlaino, non intende mollare ed è fortemente intenzionata a portare avanti il progetto: tre piani, stucchi e affreschi, per un totale di circa 16mila quadrati tra appartamenti e negozi nel cuore di Chiaia circondati da giardini e frutteti, un paradiso a due passi dalle vie dello shopping. Veri e propri pezzi unici che potrebbero rappresentare un bel business per chi non avrebbe problemi a investire un po' di danaro in una operazione destinata ad avere certamente un buon successo. Ma in ballo non ci sono solo i figli dell'ex presidente del Calcio Napoli. Tra gli azionisti della Vasto srl c'è anche la Deiulemar, la compagnia di navigazione di Torre del Greco fallita nel 2012, e, appunto, l'erede del principe d'Avalos, entrambi disporrebbero del 28 per cento della società ma - come spiegò qualche tempo fa lo stesso Ferlaino - ci sarebbe una causa in corso in base alla quale l'assetto societario potrebbe cambiare in favore degli altri soci. «Insomma, un gran pasticcio - conclude il professore Ricciardi - e chissà se mai se ne verrà a capo. Nel frattempo mia moglie ed io viviamo in un palazzo fantasma, sgarrupato, cadente e degradato. Per arrivare a casa dobbiamo fare lo slalom tra le macerie. Abbiamo smesso di invitare gli amici da tempo. Abbiamo vergogna».