Giovedì 6 Giugno 2019, 09:25

Ogni mese il Comune di Napoli spedisce decine di ordinanze a tutela della pubblica incolumità, sono indirizzate a proprietari di immobili che vengono giudicati pericolosi per la cittadinanza: si tratta di palazzi, chiese, monumenti, terrapieni che hanno gravi problemi di manutenzione e che potrebbero generare un rischio per chi passa, o abita, nei paraggi. Il percorso di queste ordinanze è lungo e tortuoso: i tecnici di palazzo San Giacomo rilevano un pericolo e chiedono al sindaco di scrivere un'ordinanza che andrebbe rispettata in tempi strettissimi: solo che bisognerebbe andare a controllare il rispetto dell'ordine del sindaco ma il personale a disposizione è poco, e poi ci sono i ricorsi che possono bloccare tutto, insomma, alla fine sono pochissimi quelli che rispettano i dettami di quei documenti e, nel frattempo, la città continua ad essere pericolosa.Nell'ultima infornata di ordinanze, che risalgono al mese appena trascorso, le segnalazioni di pericolo sono più di sessanta e hanno aggredito anche la zona della Napoli-bene, Via dei Mille, Largo Ferrandina, Parco Grifeo.Il luogo simbolo del degrado che può degenerare in pericolo è palazzo D'Avalos, eterno incompiuto con lavori in corso che non finiscono mai e battaglie legali per la proprietà che rischiano di trascinarsi ancora per lungo tempo. Nel frattempo, però, il palazzo storico di via dei Mille continua a degradarsi, tanto da spingere i tecnici del Comune a chiedere interventi urgenti per fessurazioni sulle pareti, distacchi di intonaco dalle facciate esterne pericoli perfino dai due pilastri dell'ingresso che affacciano direttamente sul marciapiede. L'ordinanza è stata indirizzata alla Vasto srl, la società che fa capo ai figli dell'ingegnere Ferlaino, nello specifico viene chiamata in causa la legale rappresentante, Tiziana Ferlaino alla quale viene imposto di provvedere con urgenza a cancellare i pericoli e a presentare un certificato che attesta il ritorno alla normalità.