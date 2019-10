Palazzo Nanà, pronto il restauro: cambia volto piazza Nicola Amore a Napoli

Piazza Nicola Amore si appresta a cambiare volto. Anzi, a rituffarsi nel passato. E' stato presentato oggi il restauro di palazzo Nanà, storico edificio della piazza conosciuta dai napoletani come "i quattro palazzi" proprio per i quattro edifici identici che circondano lo slargo nato durante il Risanamento della seconda metà dell'ottocento. L'edificio storico versava da anni in condizioni di degrado.



Per il recupero della struttura, infatti, sono stati necessari tre anni di incessanti lavori portati avanti dall'agenzia Gnosis Progetti su commissione della Solido, proprietaria dell'immobile.



All'interno di palazzo Nanà sono presenti 80 soluzioni abitative di diversa metratura che, come hanno rivelato i vertici della Solido, stanno letteralmente andando a ruba. Nel corso di un open day che si è tenuto negli scorsi giorni per presentare ai potenziali compratori degli appartamenti di palazzo Nanà, infatti, si sono presentate decine di persone.



Tutta la zona è al centro di un poderoso intervento di recupero e riqualificazione. L'apertura della stazione Duomo della Linea 1 sarà la ciliegina finale di una torta che già attira miriadi di potenziali compratori pronti a sviluppare il turismo anche in questa zona della città. Non solo turismo, però, al centro del progetto di riqualificazione dello stabile storico. Come ha spiegato Achille D'Avanzo, Amministratore Delegato della Solido, tantissime persone provenienti dai quartieri-salotto della città - in particolare Chiaia - sarebbero interessati all'acquisto di un appartamento al centro della città.

«Esprimiamo - spiega Achille d’Avanzo - il nostro concetto di sostenibilità attraverso il rispetto dell’ambiente ed attraverso il nostro profondo desiderio di riqualificazione urbana che mira ad esaltare e a conservare le meraviglie architettoniche del nostro territorio. Queste le ragioni della scelta di osservare tutte le leggi in materia, privilegiando progettazioni e opere impiantistiche che possano favorire la tutela dell’ambiente. Il restauro - continua ancora D'Avanzo - è stato possibile anche grazie alla Sovrintendenza che ci ha seguiti e ci ha forniti i necessari pareri per un restauro che ha restituito questo palazzo storico al suo antico splendore».



Tra i presenti all'inaugurazione di palazzo Nanà anche l'assessore all'Urbanisticae il sindaco di«La nostra città sta avendo un cambiamento incredibile in questi anni - spiega il primo cittadino - noi registriamo un ritorno in città di tanta gente che era andata via. Ci sono imprenditori che investono sempre di più ma anche l'impegno a preservare l'identità di una città che non vuole cedere alla gentrificazione. Questa - ha proseguito de Magistris - è un'opera di riqualificazione imponente e chi ha deciso di investire qui ha visto lungo. Questo, con l'apertura della stazione Duomo, sarà uno dei punti più centrali e meglio serviti della città. Siamo contenti che pubblico e privato lavorino insieme per uno sviluppo che metta al centro la vivibilità delle persone»