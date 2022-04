Condannato a Palermo per spaccio commessi nel 2013: arrestato 56enne di Marano

Ieri mattina i falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato presso la sua abitazione in via Norvegia a Marano R.M., 56enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 21 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Era condannato alla pena di 8 anni e 8 mesi per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli e Palermo nel 2013. L’uomo, irreperibile dal 21 gennaio 2022, si nascondeva all’interno del cassettone del letto matrimoniale, in un vano modificato per non essere aperto dall’esterno e occultato tra piumoni e lenzuola.