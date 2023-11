Palestina, a Napoli scontri davanti al consolato Usa

Scontri alla manifestazione pro Palestina a Napoli. Poco fa un gruppetto di circa 30 manifestanti è venuta in contatto con un cordone di agenti in tenuta anti sommossa lungo viale Gramisci, nei pressi del consolato statunitense di Napoli.

Agli attivisti è stato impedito di accendere in piazza della Repubblica e sono volati anche alcuni colpi di manganello.

Al momento la situazione è tranquilla. Il consolato resta invece militarizzato, presenti anche diversi idranti delle forze dell’ordine che bloccano l’accesso alla sede istituzionale da ambo le parti.

Dopo le tensioni, alcuni antagonisti hanno inscenato un flash mob, simulando una scena del crimine, davanti il blocco degli agenti. Diversi ragazzi si sono stesi sull’asfalto coperti da lenzuola bianche con macchie di pittura rossa e bandiere palestinesi.

Successivamente, il gruppo è stato invitato dai poliziotti a lasciare la zona per raggiungere in corteo, dalla riviera di Chiaia, la rotonda Diaz dove in origine era previsto il concentramento della manifestazione promossa dalla rete cittadina per la Palestina. “Cessate il fuoco ora, non c’è pace sotto occupazione” recita il testo dello striscione posto a capo della marcia.