Paliotto: «Dopo cinque secoli è bello che la svolta arrivi con una donna»

Martedì 23 Ottobre 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 08:52

«Non sono ancora presidente perché per diventarlo devo aspettare il 21 novembre. Devo attendere che i consiglieri confermino la fiducia che mi hanno concesso. Fino al giorno delle elezioni sono un consigliere come tutti gli altri». Subito dopo la seduta del Consiglio Generale che ha decretato di fatto la sua elezione alla guida della Fondazione Banco Napoli, la presidente in pectore - prima donna presidente in 500 anni di storia del Banco di Napoli- preferisce tenere a freno gli entusiasmi. Ma, nello stesso tempo, la Paliotto ribadisce punto per punto tutti i passaggi fondamentali della sua scalata alla leadership dell’ente di via dei Tribunali.Non potrà negare che già il fatto di apprestarsi a diventare la prima donna presidente sia un risultato da sottolineare.«È molto bello che dopo 500 anni arrivi una persona che, indipendentemente dal genere, possa dare alla Fondazione un imprinting diverso con un taglio nuovo, sia rispetto ai territori rappresentati del Meridione sia rispetto alla sensibilità necessaria a cogliere il disagio sociale dilagante. Desideriamo anzitutto che l’archivio economico più antico e importante del mondo e la biblioteca vengano aperti ai giovani studiosi. La cura e la responsabilità all’interno del Consiglio Generale saranno affidati al professor Abbamonte. I contenuti che ne verranno tratti saranno elementi di confronto e di dibattito, in un luogo di assoluta libertà, teso sempre al confronto ed a stimolanti sollecitazioni al mondo della cultura e dell’economia».