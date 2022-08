Pallanuoto, il sogno dei big: «Uniti si torna a vincere»

Vogliamo sognare? Sogniamo. Ma siccome i sogni camminano sulle gambe degli uomini, sognare un giorno, neanche troppo lontano, di vincere uno scudetto della pallanuoto a Napoli si può. È targato 2004 l'ultimo titolo del Posillipo; 2015 quello internazionale. Poi da troppo tempo una delle capitali della pallanuoto nazionale è sparita dalla lotta per il titolo. Napoli ha pagato un divario che si allarga e fa male a tutto il mondo pallanuoto e non solo a quello partenopeo. Gli investimenti servono ma senza programmazione, competenza e soprattutto sinergie, non si va da nessuna parte quando si deve fare necessità virtù. E allora partiamo da un dato: le squadre napoletane giovanili sono le più forti d'Italia con Posillipo e Acquachiara e Canottieri che da anni ormai primeggiano a livello nazionale.



Roberto Brancaccio ha dimostrato con il Posillipo in serie A1 di poter plasmare una rosa capace. Per il resto ci vogliono gli investimenti. Ma il tecnico rossoverde è sicuro: «Gli uomini per tornare grandi ci sono. Bisogna organizzare sinergie nel sud Italia. Fare di Napoli un punto di aggregazione de migliori giocatori. Abbiamo gli spazi per tornare grandi». Spazi e giocatori. Giocatori che durante il loro percorso atletico studiano e poi spiccano il volo. rancaccio in pochi anni ha perso Iacopo Parrella, Luca Silvestri volati a New York; i fratelli Giampiero e Massimo Di Martire a Los Angeles, Marcello Calì a Tolosa, Marco Ricci alla Bocconi di Milano. «Quando parlo di organizzazione sociale significa anche offrire sbocchi lavorativi». Per Enzo Massa, tecnico che quest'anno ha sfiorato la promozione in A1 con la Canottieri il progetto non è dissimile: «Io investirei nei settori giovanili e negli allenatori. In 4-5 anni possiamo tornare a crescere in maniera organica tanto lo strapotere di Recco e Brescia non può durare in eterno».



La firma Franco Porzio, stella del firmamento Posillipo, oggi mentore di Acquachiara: «Una squadra di vertice e un progetto piramidale: una osmosi tra tutte le realtà. Una organizzazione manageriale nella quale la squadra di vertice diventa una sorta di Nazionale della pallanuoto napoletana. Coloro che non entrano al vertice giocano nelle altre realtà che permettono loro di crescere e giocare in squadre competitive per ritornare al vertice. Grande struttura tecnica a disposizione di tutte le realtà, settori giovanili che guardano tutti in quella direzione».



Andrea Scotti Galletta è stato uno dei protagonisti delle grandi vittorie del Posillipo nazionale e internazionale. Oggi è presidente e tecnico della Expert Napoli Lyons con la quale gioca la serie B maschile e la A2 femminile. «Competenza, Unità, professionalità. Abbiamo i giovani migliori d'Italia se remiamo nella stessa direzione possiamo costruire una grande squadra napoletana». E allora basta gelosie. Maurizio Marinella, vicepresidente sportivo del Posillipo detta la strada: «Ognuno di noi è geloso del proprio circolo, dei propri colori. Superiamo queste divisioni e lavoriamo per un fronte compatto». Ma soprattutto: «Riportiamo la gente in piscina. Vedere le partite con 40 persone è triste. Cominciamo a fare una grande opera di coinvolgimento. Investiamo e costruiamo. Il risultato viene da sé». E Peppe Esposito della Cesport guarda agli impianti: «Aumentiamo impianti acqua e spazi per diffondere la disciplina». E poi un ritorno all'antico sposato anche da Marinella: «Il mare è l'unico campo naturale che permette spazi e campi per fare la pallanuoto e bypassare il fatto di non avere strutture idonee. Ora lavoriamo insieme».