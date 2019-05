CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 10 Maggio 2019, 08:36

«Parlerò con i giornalisti solo quando mia figlia uscirà da qui». Tania Esposito, la mamma di Noemi, affida ai medici del Santobono le poche parole che riesce a proferire di fronte all'assalto mediatico che la aspetta ogni giorno fuori all'ospedale. Capelli neri lunghi, fisico esile e grandi occhi scuri, la donna vive ormai 24 ore al giorno in una piccola sala destinata alle famiglie dei piccoli degenti, per non lasciare la sua Noemi. Insieme con il marito Fabio preferisce non parlare con i cronisti, chiedendo di rispettare il loro dolore. Ma appare più fiduciosa dopo l'ultimo bollettino medico sulle condizioni della figlia. Intanto continua il via vai di gente all'ingresso dell'ospedale, specie di mamme e bambini.