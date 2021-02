Palma Campania ha salutato per l’ultima volta Giovanni De Pietro, sindacalista che per anni si è battuto per i diritti dei migranti ed in particolare per i cittadini del Bangladesh, la cui comunità è molto numerosa in città e in tutto il territorio vesuviano.

De Pietro si è spento a 64 anni, dopo una lunga malattia: col suo “Sindacato Immigrati Autonomo” per anni ha portato avanti battaglie per tutelare chi ha attraversato il mondo intero per venire in Italia in cerca di fortuna, occupandosi di residenze, assistenza sanitaria, lavoro. Spesso non ha esitato ad attaccare sindaci, amministratori e burocrati, rendendosi protagonista di aspre polemiche ma mettendoci sempre impegno e passione. Questa mattina i funerali, presso la chiesa di Materdei, organizzati nel rispetto delle norme anti-covid ma, al di là della presenza al rito, tantissimi cittadini di Palma Campania hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia di Giovanni, a cominciare dal sindaco Nello Donnarumma, che ha detto: “Mi mancheranno I litigi e le discussioni, quelle che ti fanno crescere e ti aiutano a capire. Grazie per tutto ciò che mi hai donato. È stato un onore averti conosciuto”

