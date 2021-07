Palma Campania: vendeva droga nel suo minimarket, arrestato un 47enne del bangladesh

Arrestato, a Palma Campania, un 47enne del bangladesh per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, nascondeva la droga all'interno del suo minimarket, sotto uno scaffale.

I Carabinieri della stazione locale avevano notato che nel minimarket del 47enne, sito in via Nuova Nola, i clienti che entravano, difficilmente uscivano con le buste della spesa ed il target dei consumatori non rispecchiava molto quello del cittadino generico medio.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Spaccio di eroina a Napoli, pusher africano arrestato nelle Case nuove LA DROGA Napoli, clandestino cubano arrestato per spaccio a porta Nolana LA DROGA Spaccio di droga al Vomero, fermato pusher con hashish e marijuana



Hanno dunque perquisito l’attività commerciale, rinvenendo e sequestrando 100 grammi di hashish, 46 pasticche della pericolosissima droga yaba, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.