Palma Campania, chiusi due locali gestiti da bengalesi: carenze igienico-sanitarie

Mercoledì 29 Agosto 2018, 10:01

PALMA CAMPANIA - Due locali, entrambi riconducibili allo stesso proprietario, sono stati chiusi dai carabinieri e dagli agenti di polizia municipale a Palma Campania per gravi carenze igieniche e sanitarie. I due locali erano gestiti da un cittadino del Bangladesh: uno, in via Iserina, era una sorta di centro di cottura, l'altro, in via Trieste, era un ristorante e rosticceria, frequentato dalla comunità bengalese a Palma Campania.Oltre alle carenze igieniche, le forze dell'ordine hanno anche riscontrato la mancanza di alcune autorizzazioni all'attività commerciale. Il commento del sindaco Nello Donnarumma: «Palma deve tornare a essere un paese in cui vige il rispetto delle regole. Siamo sulla strada giusta».