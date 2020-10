C'è un problema Bangladesh a Palma Campania e questa volta non c'entra niente la mancata integrazione e la difficile convivenza tra gli italiani e gli stranieri venuti dall'Asia. Il problema è di tipo sanitario ed è legato al covid 19: otto degli ultimi dieci casi di positività riscontrati sono cittadini del Bangladesh. Un dato che autorizza l'amministrazione comunale a far scattare l'allarme e che preoccupa il sindaco Nello Donnarumma: «Bisogna tutelare la loro salute, come quella di tutti».

E così il primo cittadino ha firmato un'ordinanza piuttosto rigida: ha chiuso tutti gli opifici tessili che si trovano nel territorio di Palma Campania. Potranno riaprire soltanto dopo che i locali siano stati sanificati e gli operai sottoposti al test sierologico che, ovviamente, dovrà risultare negativo. E, in ogni caso, i test sierologici dovranno essere ripetuti ogni quindici giorni. Si tratta di una ventina di sartorie in tutto, dove lavorano circa 300 persone. La ragione di questa stretta sulle fabbriche che producono abbigliamento è semplice: il settore tessile a Palma come nel resto della zona vesuviana è ormai da anni in mano ai cittadini del Bangladesh. Sono loro che, per lo più, gestiscono gli opifici: luoghi dove assicurare il distanziamento e il rispetto delle norme igieniche è piuttosto complicato. Dinanzi ad un'escalation di positivi tra i bangladesi, dunque, Donnarumma ha scelto di adottare una soluzione drastica. Naturalmente l'ordinanza vale per tutti gli opifici tessili, anche quelli in mano agli italiani, ma l'obiettivo è intervenire soprattutto tra la comunità del Bangladesh, numerosa a Palma Campania. Nell'ordinanza si legge esplicitamente che «da diversi giorni si registra un trend in crescita di soggetti che sono risultati positivi al covid 19 con particolare riferimento a cittadini che svolgono la propria attività lavorativa all'interno di opifici tessili».



È lì, insomma, che si annidano possibili focolai. In totale attualmente a Palma Campania i positivi al coronavirus sono 25, anche se 8 di questi risultano guariti e il Comune aspetta solo l'ufficialità da parte dell'asl. A preoccupare l'amministrazione comunale è anche il fatto che tutti i bangladesi positivi hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale e sono tuttora ricoverati, mentre gli italiani contagiati sono per lo più asintomatici e, comunque, sono in buone condizioni. Ciò può dipendere da numerosi fattori, a cominciare dal fatto che i migranti sono meno portati, per evidenti ragioni, a cercare l'assistenza sanitaria e, di conseguenza, sviluppano patologie che poi emergono in maniera drammatica quando arriva il covid. Ora il problema sarà anche verificare il rispetto dell'ordinanza: molti potrebbero essere tentati dall'aprire gli opifici in maniera abusiva e proseguire l'attività e, in questo senso, saranno indispensabili i controlli. Il sindaco Donnarumma, in ogni caso, avverte che gli interventi potrebbero riguardare anche altre realtà produttive: «Nei prossimi giorni valuteremo la possibilità di estendere le stesse misure anche ad altre attività». A Palma Campania, peraltro, si è registrato un solo caso di morte per covid proprio di un cittadino del Bangladesh: Islam Mojiful morì a giugno dopo oltre due mesi di ospedale.

