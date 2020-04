Coronavirus in Campania, fiocco azzurro ​nel palazzo in quarantena

Nascere nel palazzo messo in quarantena (o quasi), nel bel mezzo di una emergenza sanitaria, in una terra straniera: è accaduto al piccolo Mohammed, venuto alla luce oggi pomeriggio dalla madre, cittadina del Bangladesh, che risiede in via Marconi a Palma Campania, nello stesso condominio dove vive il 49enne positivo al covid - 19, ora ricoverato al Loreto Mare. Dopo la notizia dell'infezione, il sindaco Nello Donnarumma ha messo in quarantena tutti gli inquilini, circa 120 persone, sia italiani che bengalesi. Tra loro c'è la donna, che era al nono mese di gravidanza: qualche ora fa la donna ha avuto le doglie ed ha chiesto aiuto. Il personale del Comune e il sindaco hanno chiesto l'intervento del 118: l'ambulanza è arrivata e in tutta fretta ha portato la donna nell'ospedale di un Comune vicino, dove è riuscita a partorire in massima sicurezza. Tutto è andato bene: il piccolo Mohammed è in buone condizioni, così come la mamma. "Una buona notizia in giorni tutt'altro che allegri: lo prendiamo come un segnale beneaugurante", commenta il sindaco. Da quando è stato riscontrato il contagio, il palazzo di via Marconi è presidiato 24 ore su 24 per evitare a chiunque di uscire: per la mamma di Mohamed, ovviamente, è stata fatta un'eccezione.

