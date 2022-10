Palma Campania, sequestrato deposito illegale di rifiuti pericolosi

Un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi è stato scoperto dai Carabinieri Forestali a Palma Campania, in provincia di Napoli. I militari della Stazione Forestale di Roccarainola, impegnati nei controlli diretti al contrasto degli smaltimenti illeciti e abbandono dei rifiuti, hanno denunciato un 60enne del posto, che stava effettuando un'attività di verniciatura in assenza della prevista autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Nel corso del controllo dell'attività commerciale, all'interno di un'area di circa 150 mq, è stato trovato il deposito di rifiuti. Il tutto è stato posto sotto sequestro.