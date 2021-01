I carabinieri della stazione di Palma Campania insieme a quelli della stazione forestale di Roccarainola hanno denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata 3 persone. Tutti e 3 - un 46enne di Palma Campania, un 38enne e un 57enne di Ottaviano - sono incensurati. Il 57enne e il 46enne sono rispettivamente titolare di una officina meccanica e amministratore unico di una ditta edile site in Ottaviano.

I carabinieri li hanno sorpresi mentre scaricavano rifiuti speciali del tipo pneumatici. I militari dell'Arma li hanno trovati in un terreno in uso al consorzio Vallo di Lauro in via Isernia. Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato - oltre al container che è risultato intestato alla ditta edile di cui il 46enne è l'amministratore - oltre 700 pneumatici.

