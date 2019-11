Sorrento, una palma si abbatte su una strada del centro cittadino

SORRENTO - Una palma si è abbattuta sul parco Tasso alle prime luci dell'alba. Per fortuna lo schianto si è verificato quando la strada, che collega via degli Aranci a via Fuorimura e piazza Tasso, era poco trafficata evitando danni irreparabili. La palma che abbelliva il giardino che circonda l’hotel Cesare Augusto del centro di Sorrento è caduta arrivando con parte del tronco e la folta chioma ad invadere la carreggiata del Parco Tasso.

Probabilmente la pianta era malata ed il vento che questa notte in alcuni momenti ha flagellato la penisola sorrentina ha contribuito a far sì che l'albero precipitasse al suolo. Il Parco Tasso, l'arteria che collega via degli Aranci al centro storico di Sorrento ed al rione Santa Lucia è stato temporaneamente chiuso al traffico in modo da consentire le operazioni di rimozione della palma dalla sede stradale.