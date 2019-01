Martedì 1 Gennaio 2019, 11:53

Paura poco dopo la mezzanotte in via Giovenale Posillipo, dove una palma ha preso fuoco durante i festeggiamenti.Le fiamme sono divampate in pochi secondi, avvolgendo il fusto della pianta e mettendo in allarme i cittadini che dopo numerose chiamate al 115, sono stati costretti ad intervenire da soli. Fortunatamente non ci sono state conseguenze e l’incendio - seppure con qualche difficoltà - è stato domato senza ulteriori complicazioni.