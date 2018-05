Lunedì 28 Maggio 2018, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 20:39

I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale, sezione volanti e del commissariato Montecalvario hanno arrestato un uomo, 50enne, napoletano, per il reato di molestie su minori. I poliziotti, nel percorrere via Toledo, altezza galleria Umberto I, sono stati fermati da un folto gruppo di persone che indicavano un uomo come autore di molestie ai danni di una ragazzina, 15enne, che al momento del fatto era poco distante dalla madre. Gli agenti hanno bloccato il 50enne, il quale alla loro vista aveva tentato di scappare. La 15enne ha riferito agli agenti che poco prima era stata palpeggiata dal 50enne. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.