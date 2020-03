Napoli: panchine contro la violenza, le donne recuperano l'arredo urbano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ così che, questa mattina, le cittadine delhanno celebrato l’8 marzo con un’azione simbolica ma anche funzionale al decoro urbano, ristrutturando le sedute in legno di fronte la chiesa di. Da tempo, su via Carbonara, era diventato impossibile usufruire delle panchine lesionate e rese pericolose dai pezzi di legno rotto in diversi punti.«Nei giorni scorsi, abbiamo operato ungrazie all’aiuto di commercianti e della parte maschile del quartiere che si è messa a disposizione con falegnami e artigiani» racconta Raffaella Guarracino, portavoce del circolo “rosa” del Pd San Lorenzo che sottolinea l’importanza di riabilitare il quartiere anche da un punto di vista della fruibilità per i cittadini. «Oggi le donne hanno dipinto e decorato con scritte le panchine per esprimere con forza un messaggio contro la violenza che ancora troppo frequentemente subiscono le donne- spiega Raffaella- questa azione ha una valenza simbolica che coinvolge tutta la città di Napoli e mostra la parte attiva della cittadinanza».«C’è un momento in cui decidi se sei la principessa che aspetta di essere salvata o la guerriera che si salva da sè» si legge su una delle tre panchine che riportano ciascuna delle scritte diverse e inneggianti ai valori femminili. «Io credo di avere già scelto, mi sono salvata da sola» si legge sulla seconda panchina rossa allestita insieme ad una terza di colore verde. «Ho aperto gli occhi al coraggio e li ho chiusi alla paura» si legge infine sulla panchina che ritrae anche due occhi «perchè non bisogna smettere di affrontare questo tema e esprimere con forza l’unione di donne e uomini contro la violenza» conclude Raffaella che gestisce anche il centro “Savio Condemi” con laboratori di quartiere destinati a donne e minori.