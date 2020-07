Pane nello scantinato, sequestrati 44 kg a Poggiomarino: multa da 1.500 euro

I carabinieri della stazione di Poggiomarino e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Napoli hanno sanzionato un panificio sito in via Passanti Flocco, gestito da un 60enne, al quale sono state prescritte sanzioni amministrative per l’importo di 1.500 euro.

Nel corso della verifica, i militari hanno sottoposto a sequestro 44 chilogrammi di pane, privo di qualsiasi etichettatura ed elemento utile a garantire la tracciabilità del prodotto, che era accantonato nel laboratorio, pronto per essere posizionato nei banchi di vendita e distribuito al consumatore.

