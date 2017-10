Torre del Greco, rissa nella notte al parcheggio Bottazzi: ubriachi minacciano ragazzi con cocci di bottiglia, arrestati

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico e violenza questa notte al parcheggio Bottazzi: ubriachi vogliono soldi per l’alcool e minacciano ragazzi con cocci di bottiglia, arrestati. Proprio nel luogo più frequentato da giovani di tutte le età, nel parcheggio in via Marconi, questa notte i carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Emanuele Corda, hanno arrestato in flagranza di reato il 28enne Antonio Rivieccio e il 19enne Antonio Palomba entrambi già noti alle forze dell’ordine mentre stavano per scatenare una rissa.Poco prima dell’arrivo dei carabinieri si erano avvicinati a tre ragazzi che erano a bordo di una vettura e,in evidente stato di ebbrezza, avevano chiesto dei soldi per acquistare alcolici nei bar vicini. Subito dopo, non contenti delle monete che i 3 malcapitati avevano loro consegnato, brandendo cocci di bottiglia avevano cominciato a minacciarli chiedendo altri soldi e cercando addirittura di introdursi nel mezzo. Bloccati dai militari, immediatamente intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 112, hanno pure opposto resistenza divincolandosi energicamente. Gli arrestati ora sono ai domiciliari.