Paniere utilizzato per lo spaccio: arrestata coppia a Ponticelli

Il filo del paniere porta i carabinieri ad arrestare due due pusher. In manette un uomo e una donna in via Vera Lombardi a Ponticelli, spacciatori creativi. Accertata la vendita di 3 dosi di marijuana. Nell'abitazione - punto di partenza del canestro di plastica – ne sono state rinvenuute altre due e 260 euro in contante, ritenuto provento dell'illecita attività, ,a anche una pistola a salve, due coltelli, un passamontagna, due paia di guanti e un proiettile calibro 9x21. Era tutto nascosto in un vano ricavato nell’area condominiale. Sotto sequestro anche la videocamera abusiva installata per monitorare i clienti.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Arrestato 53enne per droga a Qualiano dopo una perquisizione... L'INCHIESTA A Fuorigrotta commercianti rapinati: due arresti L'OPERAZIONE Yacht da 600mila euro sequestrato a una coppia napoletana