A Paolo Ascierto il premio «Eroe 2020» della Filitalia International&Fundation

È stato assegnato a Paolo Ascierto il premio "Eroe 2020" della Filitalia International & Fundatio. Il riconoscimento, assegnato a chi si è contraddistinto in azione quotidiane nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, sarà consegnato domenica 20 dicembre a Philadelphia, negli Stati Uniti, da parte della Filitalia Foundation fondata e guidata dal dottor prof. Pasquale Nestico, cardiolgo di fama internazionale, titolare e direttore di importanti cliniche private negli USA. La candidatura al premio di Paolo Ascierto è stata avanzata dal chapter di Napoli della Filitalia International e dal suo presidente, Michela Mortella, la quale ha deciso di candidare il noto medico per i meriti acquisiti a seguito della scoperta del farmaco Tocilizumab per migliorare le condizioni di salute dei pazienti ospedalizzati a causa del Covid-19.

«Il premio della Filitalia International & Foundation – ha commentato il dottor Pasquale Nestico, che spende la sua vita mettendo la propria esperienza, competenza e passione per gli altri – celebra tutte quelle persone che sono state coinvolte in prima persona con la crisi del Covid-19 e su altre questioni di rilevante interesse pubblico e della salute. Insieme ai presidenti dei chapter americani e italiani abbiamo deciso l’assegnazione in base ai meriti, poiché la Filitalia premia sempre le eccellenze, in particolare in questo momento difficile, con uomini e donne che rischiano in prima persona pur di salvare vite umane».

La Filitalia International è un’associazione no- profit, fondata a Philadelphia nel 1987 dal Dott. Prof. Pasquale Nestico ed un gruppo di italo- americani , con la finalità di preservare l’eredità culturale italiana ed incoraggiare lo studio della lingua e della cultura italiana all’estero elargendo borse di studio dando la possibilità di svolgere alternanza scuola lavoro, tirocinio workshop oltre che svolgere numerose iniziative di recupero delle tradizioni religiose e folkloristiche legate all’identità italiana. Nell’elenco dei 9 “Eroi”, 5 statunitensi e 4 italiani, figura oltre al professor Paolo Ascierto, medico oncologo e direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative direttore dell’unita’ di Immunologia della Fondazione clinica “Pascale” di Napoli, il capitano della Polizia di Philadelphia, Louis Campione; Michele De Castro, infermiere professionale della Thomas Jefferson University Hospital; George Bochetto, avvocato di Philadelphia; Geno Merli, professore di Medicina e Chirurgia alla Thomas Jefferson Medical College; Vito Mannacio, cardiochirurgo e professore associato all'università Federico II di Napoli; Lucia Errico, infermiera dell’ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore e il Direttore dell'Unità di Medicina di Laboratorio, dell’ospedale "Antonio Cardarelli" di Campobasso dott. Massimiliano Scutellà.

