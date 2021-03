Pap test e mammografie gratuite a Poggiomarino: al via il nuovo servizio

Screening mammografico e Pap test gratuiti per tutte le donne di Poggiomarino che, nei limiti consentiti dall’età, ne facciano richiesta. È l’iniziativa della commissione Pari Opportunità del Comune, presieduta da Maria Vastola, che insieme all’assessore Rachele Sorrentino ha voluto mettere a disposizione delle cittadine un nuovo servizio nei giorni 8, 10, 15 e 17 marzo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, furti di carburante dagli autobus di un’azienda... IL BLITZ Napoli, operazione alto impatto al quartiere Mercato L'INCENDIO Sant'Anastasia, auto in fiammenella notte, paura tra i residenti IL CASO «Ha rubato 100 forme di parmigiano»e lo pestano: 3...

Gli esami verranno effettuati presso il Distretto sanitario 49 di via Fontanarosa a Nola e presso il distretto 52 di Poggiomarino: sarà sufficiente telefonare al numero 0818658216 per prenotare la visita.

LEGGI ANCHE Sant'Anastasia, auto in fiamme nella notte, paura tra i residenti

“Abbiamo voluto questa iniziativa, concertata con la consigliera Elisa Speranza e con l’intera commissione, che ringrazio, per celebrare la giornata internazionale della donna puntando sulla salute. In periodo di covid, non dobbiamo perdere di vista le altre patologie, che si sconfiggono soprattutto con la prevenzione. Abbiamo trovato l’Asl molto disponibile: la dottoressa Giuseppina Di Lorenzo ci ha già spiegato che, al di là delle date previste, si troverà sempre il modo di effettuare le visite”, spiega la presidente Vastola.

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA