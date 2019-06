Papa a Napoli, il cardinale Sepe inciampa sulla passerella

Piccola disavventura per l'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, al termine del convegno «La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo», nella Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, al quale ha partecipato Papa Francesco. Mentre scendeva dal palco insieme al Papa, il cardinale Sepe è inciampato su una passerella dopo aver perso l'equilibrio, riuscendo comunque a rialzarsi rapidamente e senza conseguenze. Subito dopo il Papa e il cardinale sono entrati all'interno dell'edificio che ospita la Facoltà, dove hanno salutato alcuni sacerdoti della Diocesi di Napoli che quest'anno celebrano i vent'anni di sacerdozio. Papa Francesco ha poi fatto ritorno in Vaticano mentre l'arcivescovo si è trattenuto per un pranzo con docenti, studenti e sacerdoti.

Venerdì 21 Giugno 2019, 14:47

