Papa Francesco a Napoli, Sepe: «È l'inizio di un cammino»

Un avvenimento «molto importante». Così il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ha descritto la partecipazione di Papa Francesco al convegno «La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo» nella Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale a Napoli. «Al di là della singolarità di un Papa che partecipa a un convegno teologico e prende anche parola su un tema di enorme attualità - ha aggiunto il cardinale Sepe - in questa maniera la facoltà di Napoli è diventata un punto di riferimento, perché quel che ha detto a noi, proprio perché detto dal Papa, vale per tutte le università e facoltà teologiche». Secondo il cardinale Sepe «questo è l'inizio di un cammino perché il Papa ha puntualizzato alcuni contenuti essenziali che continueranno ad essere riferimento per tutti. Il Papa - ha concluso l'arcivescovo di Napoli - mi ha detto che è rimasto molto contento di questa prima esperienza che ha fatto».

Venerdì 21 Giugno 2019, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA