«I napoletani sono la cosa più bella di Napoli»: parola di papa Francesco

L'assessora alla Scuola Maura Striano In visita da Papa Francesco in Vaticano. Un faccia a faccia che ricorderà per tutta la vita. È la stessa assessora a raccontare la forte eemozione: «Quando sono andata a salutare il Papa, il Pontefice mi ha risposto così: "Assessore mi saluti la cosa più bella di Napoli, i napoletani"».

La Striano faceva parte della delgazione che si è recata in Vaticano insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in rappresentanza della città.

E sull'aspetto educativo è intervenuto l'arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, secondo cui «la verità nutre i sogni», parlando dell'istituzione di «tavoli educativi nei quartieri più difficili di Napoli», e della necessità di «costruire una rete perché noi come Chiesa possiamo fare poco».

«Riuscire a mettere i ragazzi al centro del nostro impegno - ha detto Battaglia - significa scommettere sull'inedito di un Dio che non invecchia mai».