Papa Francesco a Napoli, ecco il dispositivo di traffico

Martedì 18 Giugno 2019, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la visita a Napoli di Papa Francesco, venerdì 21 giugno 2019, il Comune ha istituito un dispositivo di traffico temporaneo:1. Divieto di sosta con rimozione coatta e di fermata, dalle ore 20.00 di giovedì 20 giugno e fino a cessate esigenze di venerdì 21 giugno 2019: a) via Tito Lucrezio Caro, nella parte in cui costeggia il Parco Virgiliano; b) viale Virgilio; c) via Alessandro Manzoni (dall'incrocio con viale Virgilio fino all'incrocio con via Petrarca); d) via Francesco Petrarca (dall'incrocio con via Alessandro Manzoni e fino all’altezza del civico n. 125).2. Divieto di transito veicolare e di circolazione, dalle ore 6.30 e fino a cessate esigenze di venerdì 21 giugno 2019 nelle seguenti strade: a) viale Virgilio; b) via Alessandro Manzoni (dall'incrocio con viale Virgilio fino all'incrocio con via Petrarca); c) via Francesco Petrarca (dall'incrocio con via Alessandro Manzoni e fino all’altezza del civico n. 125). ad eccezione dei veicoli dei residenti diretti/uscenti dai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, che potranno transitare fino alle ore 8,30 e comunque non più tardi di 30 minuti prima dei transiti del corteo papale.3. Divieto di transito veicolare e di circolazione, dalle ore 6.30 e fino a cessate esigenze di venerdì 21 giugno 2019 in via Tito Lucrezio Caro, ad eccezione dei veicoli dei residenti, che potranno transitare fino alle ore 8,30 e comunque non più tardi di 30 minuti prima dei transiti del corteo papale.4. Dalle ore 6.30 e fino a cessate esigenze di venerdì 21 giugno 2019, divieto di transito veicolare e di circolazione eccetto i veicoli dei residenti, nelle strade confluenti sul percorso di cui al punti 2: a) via Petrarca angolo via Orazio, eccetto i veicoli dei residenti di via Petrarca e delle traverse confluenti; b) via Petrarca angolo via Nevio; c) via Boccaccio angolo via Santo Strato; d) via Pascoli altezza rotatoria con viale virgilio.5. Dalle ore 6.30 e fino a cessate esigenze di venerdì 21 giugno 2019, sospensione della fermata Anm ubicata di fronte al civico n. 119 di via Petrarca;6. Dalle ore 6.30 e fino a cessate esigenze di venerdì 21 giugno 2019, divieto di sosta con rimozione coatta in via Pasquale Lonardi Cattolica nella carreggiata parallela alla corsia ordinaria alla confluenza con via Coroglio adibita già a sosta veicolare, eccetto gli autobus a supporto dell'evento.Mail priva di virus. www.avast.com