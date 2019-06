Papa Francesco a Napoli, tour lampo tra voragini e rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Giugno 2019, 09:00

«La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo»: così si intitola il convegno cui parteciperà Papa Francesco il 21 giugno in occasione della sua visita posillipina. Si parlerà di temi attuali e universali tra i quali l'accoglienza dei migranti e il ruolo della parola cristiana rispetto agli sbarchi. Eppure, prima della lectio, se il numero uno del Vaticano getterà uno sguardo oltre il finestrino e si concentrerà per qualche secondo sulle vie che lo staranno conducendo dal Virgiliano al complesso dei Gesuiti di via Petrarca, sede della discussione, potrà avere la sensazione di trovarsi in un paradiso (il Golfo di Napoli) malmesso (le buche stradali, i ponteggi, gli alberi decapitati, i marciapiedi bombardati e divorati dalle radici dei pini morti). Un eden parecchio sgangherato, almeno stando a come si presenta Posillipo oggi, e cioè a meno di un mese dal grande evento. D'accordo: il Papa, abituato a rammaricarsi per le vite spezzate dal mare o per le zone di guerra bombardate dagli aerei e non dall'incuria, avrà altro a cui pensare. Ma sarà bene che la sua auto offra pneumatici a prova di camel trophy.