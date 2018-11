CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 20 Novembre 2018, 09:08

Era un padre «calpestato», come tanti. Aveva lottato per affermare il proprio diritto alla genitorialità riuscendo anche ad ottenere di vedere sopesso la sua bimba, tra anni appena, e che la stessa potesse trascorrere anche la notte a casa sua. Ma, laddove era riuscito a vincere la sua battaglia «legale», era rimasto schiacciato sotto il perso delle responsabilità lavorative. Invece, in parte grazie alla caparbietà sua e del suo legale, l’avvocato Alba De Felice, in parte grazie all’assetto dirigenziale della sua azienda, si è visto riconoscere anche dal mondo imprenditoriale un concetto importante, che per molti padri separati di oggi resta una chimera: la bigenitorialità.Lo chiameremo Mario. Mario è un giovane padre separato, operaio specializzato in servizio presso la Merid Bulloni del Gruppo Fontana. Vive in una zona cerniera tra le province di Salerno e di Napoli e lavora a Castellammare di Stabia. Il suo diritto/dovere a fare il padre, dopo il pronunciamento del giudice che si è occupato della sua separazione, si è però scontrato con le difficoltà legate ad un lavoro di fabbrica, a produzione continua, e con le esigenze della figlioletta che, crescendo, ha iniziato ad avere un altro stile di vita. Come operaio specializzato il suo lavoro si svolge su tre turni: mattutino, pomeridiano e notturno. Così, quando si trovava ad avere il turno pomeridiano, e la bimba ha iniziato ad andare all’asilo, Mario si è trovato nell’impossibilità di vedere la piccola di pomeriggio, per tre volte a settimana - come disposto dal giudice - in quanto la mattina quando lui era libero, lei andava a scuola.