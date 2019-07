Lottizzazione abusiva sui Monti Lattari, sequestrato il resort di lusso

Giovedì 25 Luglio 2019, 17:17

I carabinieri della sezione polizia giudiziaria della Procura di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sequestro preventivo del complesso turistico ricettivo «Resort Paradiso» nella frazione Orsano di Lettere per lottizzazione abusiva.Le indagini avevano già prodotto il rinvio a giudizio di 14 indagati tra i quali due dipendenti del'ufficio tecnico del Comune di Lettere, responsabili di falso ideologico in atto pubblico e violazione delle norme in materia edilizia e paesaggistica.Il provvedimento scaturisce da verifiche sulla realizzazione del complesso, nel tempo progressivamente ampliato, e di un'autorimessa ancora da completare. I permessi a costruire (anche in sanatoria) secondo la ricostruzione accusatoria devono ritenersi illegittimi percxhé rilasciati dai funzionari comunali in violazione dei piani urbanistici.In attesa della nomina di un amministrazione giudiziario, la struttura è stata affidata al legale rappresentatnte della Hotel Ristorante Paradiso di Lettere srl.