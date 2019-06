Il rombo delle Ferrari sulle strade di Capri: la parata delle rosse sull'isola azzurra

Venerdì 21 Giugno 2019, 20:26

Sfrecciano le Ferrari per le strade provinciale dell’isola azzurra. Otto chilometri di asfalto che per la prima volta sono state attraversate da ben 115 auto da corsa, che partecipano alla Ferrari Cavalcade 2019. La manifestazione che la mitica casa di Maranello ha organizzato in Campania e che si è chiusa stasera a Capri con la parade degli straordinari bolidi, che sono partiti da Marina grande per raggiungere il centro del Comune di Capri e proseguire poi per la provinciale che collega Capri ed Anacapri, attraversando il paese per raggiungere una delle più belle location dell’isola il Faro di Punta Carena, la punta più estrema dell’isola che guarda verso Ischia.Durante il percorso centinaia di fans hanno applaudito il passaggio della carovana di Ferrari che ha scelto l’isola di Capri come base per l’evento che si chiuderà stasera a Marina Grande con il gala dinner soirèe in banchina.