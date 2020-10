Parcheggiatore abusivo col reddito di cittadinanza, era stato denunciato otto volte

Tra agosto 2019 e aprile 2020 ha intascato, senza averne diritto, ben settemila euro da reddito di cittadinanza il parcheggiatore abusivo «seriale» 55enne denunciato ieri all'Inps dagli investigatori del commissariato Vicaria Mercato di Napoli. Malgrado fosse stato sanzionato ben settevolte nel 2018, 4 nel 2019 e 2 nel 2020, l'uomo, con precedenti di polizia, è tornato sempre «al lavoro» tra via Marina, piazza del Carmine e piazza Mercato. Per otto volte è stato denunciato all'autorità giudiziaria e a suo carico è stato emesso anche un ordine di allontanamento, che non ha mai rispettato.



